«Как весна? Не допустим»: Ходченкова примерила шубу ради модного кадра

37-летняя Светлана Ходченкова на личной страничке в Instagram опубликовала понравившийся ей кадр из недавней студийной фотосессии. Ради модного снимка актриса из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» предстала в объемной шубе и солнезащитных очках в трендовой пластиковой оправе. Образ экс-супруги Владимира Яглыча дополнили ботильоны на шнуровке и сумочка-клатч.

«Как весна?! Уже! Ну допустим», — отметила Светлана.

Напомним, что в недавнем интервью Ходченкова рассказала о том, почему она больше интересуется съемками в кино, нежели участием в театральной жизни. Актриса заверила, что работа над ролью в театре отнимает много сил, как в эмоциональном, так и в профессиональном плане. Знаменитость не может позволить себе выходить на сцену без глубокого понимания того, что она делает. Именно по этой причине девушка сконцентрировалась на киноролях, которые также требуют от нее полной самоотдачи.

Кроме того, Ходченкова отреагировала и на слухи о романе с экс-участником КВН Семеном Слепаковым. Светлана подметила, что как только две медийные личности появляются на одном и том же мероприятии, им тут же приписывают какие-то чувства и ответную симпатию. Актрис заверила, что она вместе с Семеном посмеялась над этими домыслами, не став реагировать на сплетки и кривотолки.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, экс-супруг Светланы Ходченковой актер из сериала «Молодежка» подтвердил информацию о том, что во второй раз станет отцом. Вместе с нынешней избранницей Антониной Паперной Владимир Яглыч воспитывает дочь Еву, в июле малышке исполнится три годика. Артист со своей возлюбленной и маленькой дочкой приняли участие в свежей фотосессии, украсив обложку одного из глянцевых журналов.