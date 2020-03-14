Алсу в силуэтном платье-рыбке станцевала с женой Юдашкина под хит «Путана»

13 марта состоялся грандиозный праздник. Сестра Игоря Крутого Алла организовала вечеринку по случаю своего дня рождения. Сама именинница блистала в пышном платье. С юбилеем ее пришли поздравить такие звезды, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Ирина Аллегрова, Димаш, Лера Кудрявцева, Татьяна Навка и другие известные персоны. Многие из них спели, чтобы развлечь гостей. Однако удалось заставить танцевать почти всех Ольгу Газманову, который исполнил хит «Путана».

Появилась на празднике и певица Алсу. На днях она отметилась на вечеринке Алексея Чумакова в красном комбинезоне. На этот раз она подчеркнула осиную талию силуэтным черным платьем-рыбкой. Певица оделась в одном стиле со своей подругой Жасмин, которая предстала в объемном наряде с рюшами. Девушки собрались в круг и стали зажигательно танцевать под живое выступление Газманова. Подпевала ему и не могла устоять на месте жена Валентина Юдашкина.

Марина в алом комбинезоне свободного кроя едва не сорвала голос, выкрикивая слова песни. В свои 60 лет она двигалась не хуже более молодых гостей вечеринки.

«Вчера был замечательный вечер! Юбилей Аллы Крутой сестры Игоря Крутого. Количество и качество крутизны зашкаливали! Дорогая Алла, спасибо за приглашение. Так приятно видеть тебя такой красивой и счастливой», — написал в соцсети Газманов.

А поклонники оценили наряды звезд. Многие отметили, что именинница выглядела очаровательно, но также их впечатлила элегатнтная Алсу и яркая жена Юдашкина. «Какие все красивые !!!», «Гламурно», «Именинница хороша», «Очаровательная Алсу. Какая у нее талия», — прокомментировали кадры пользователи Сети.