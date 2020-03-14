36-летняя Алсу в эффектном наряде не смогла скрыть изменения в фигуре

Алсу всегда отличалась особым чувством стиля. С малых лет исполнительница хита «Зимний сон» выступает на сцене. Теперь она является не только артисткой, но и многодетной мамой, а также любящей женой. Однако певица крайне редко появляется на публике с мужем Яном Абрамовым. Однако на днях она посетила вечеринку в испанском стиле Алексея Чумакова. Звезда была не одна, а в сопровождении супруга.

Специально для Чумакова и его супруги Юлии Ковальчук, Алсу исполнила свой хит. Влюбленные станцевали медленный танец под знаменитую композицию. А в этот момент артисткой любовался Ян. И это не удивительно, так как 36-летняя Алсу подчеркнула стройную фигуру эффектным асимметричным комбинезоном алого цвета. Она сделала акцент на талии с помощью черного пояса. Туфли-лодочки завершили образ.

Певица выдержала дресс-код праздника. Ковальчук предпочла платье на запахе красного оттенка. Блеснула на вечеринке и жена Гарика Мартиросяна Жанна, с которой давно дружит Алсу. Ее наряд с бахромой оживал при каждом движении девушки. Подруги с удовольствием фотографировались и веселились допоздна. Поклонники одарили Алсу комплиментами, заверив, что она прекрасно выглядит.

Некоторые правда заподозрили, что артистка беременна. Они разглядели у нее изменения в фигуре. «Интересно это такой ракурс? Или беременность?», «Мне тоже видится что животик», «С такой нежностью смотрит на вас муж», «Какая вы красивая», «Беременная!Поздравляю!», «А как смотрит на вас ваш муж!!! Такой влюблённый взгляд!», — стали обсуждать снимки пользователи Сети. К слову, пока певица не подтвердила домыслы фанатов.