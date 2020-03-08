«Я действительно позвонил ему»: Крутой потребовал от Разина прекратить оскорбления

Игорь Крутой рассказал КП, какой на самом деле диалог у него сложился с Андреем Разиным. Недавно продюсер «Ласкового мая» после скандально известной программы «Привет, Андрей!» написал в личном блоге, что ему якобы позвонил Крутой и извинился за сказанное на ТВ.

Напомним, в эфире Разин был показан не в самом выгодном свете. После прослушивания его исполнения композиции «Седая ночь» участники обсуждения рассмеялись, найдя сходство с пением Юрия Шатунова. Последний, кстати, считает, что бывший коллега использует его фонограммы на выступлениях. Лев Лещенко и вовсе назвал Разина «поющим администратором».

После этого со стороны руководителя «Ласкового мая» посыпались обличительные посты на участников программы, он также заявил, что обратился в суд, дабы наказать оскорбивших его людей. Он заметил, что только Крутой извинился перед ним по телефону. Как оказалось, у композитора есть своя точка зрения.

По его словам, он и не думал просить прощения у Разина, а их разговор был посвящен иному.

«Я действительно позвонил ему, но только с одной единственной целью – потребовать, чтобы он не оскорблял Киркорова, Баскова. Он это делает в своих интервью и постах в интернете», – сказал Игорь Крутой.

По его словам, Разин заверил композитора, что больше не будет оскорблять музыкантов, и несколько раз повторил Крутому, что понял его. Народный артист убежден, что ему не за что извиняться перед Разиным.