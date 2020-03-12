Восьмилетняя дочь Ани Лорак в пышном платье блеснула на красной дорожке

Ани Лорак год назад развелась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица решилась на этот шаг вскоре после многочисленных слухов об изменах турецкого бизнесмена. Теперь она сама воспитывает восьмилетнюю дочь Софию. При этом артистка не запрещает девочке общаться с отцом. Не так давно мужчина в очередной раз провел с наследницей уикенд. Более того, он познакомил ее со своей новой пассией.

А вот на премьеру мультика «Тролли. Мировой тур» Лорак привела дочку сама. Она запечатлела наследницу на коровой дорожке. София подготовилась к выходу в свет. Она облачилась в пышное многослойное платье с бантами радужной расцветки. Даже свои волосы девочка покрасила в разные цвета, а на ее лице сверкали стразы.

Не удержался и сделал фото с наследницей артистки ее коллега Дима Билан. Певец пришел на премьеру со своим крестником Сашей Плющенко. Сама он не мог пропустить знаковое событие, так как озвучил одного из персонажей в мультфильме — тролля Цветана. Также появились на премьере Полина Гагарина и Виктория Данеко, которые тоже принимали участие в озвучке.

По всей видимости, София является фанаткой мультфильма. Она прыгала, нетерпеливо ожидая начала кинопоказа. Сама Лорак предпочла не позировать фотографам. Она позволила наследнице оказаться в центре внимания.