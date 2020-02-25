«В стиле бохо-шик»: постройневшая Ани Лорак в мини-платье с бахромой восхитила стилиста

Ани Лорак не скрывает, что счастлива в отношениях с новым избранником. В начале 2019 года она развелась с мужем Муратом, который, по слухам, изменял певице. Теперь она встречается с молодым саунд-продюсером из лейбла Black Star Егором Глебом. Поклонники отмечают, что артистка хорошеет на глазах. Недавно она сняла новый клип, в котором предстала в белоснежном костюме, подчеркивающим ее фигуру.

Лорак в 41 год обладает стройной фигурой. Также она умеет подбирать женственные образы, которые лишь выделяют ее достоинства. На новом фото певица предстала в мини-платье с бахромой. Наряд она дополнила широким серебристым поясом, благодаря которому сделала акцент на талии. Каролина (Настоящее имя певицы. — Прим. ред.) также сделала кудри с мокрым эффектном и нюдовый макияж.

Поклонники были сражены ее образом. Многие одарили артистку комплиментами. «Как можно быть такой красивой», «Какое фото. Как всегда, сияете», «Какое платье! Каролина», — прокомментировали пост поклонники. Для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит певицы имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Образ Ани Лорак в модном стиле бохо-шик, который объединяет в себе несовместимое: природу, натуральность, свободу и комфорт с изысканностью, элегантностью и элементами гламура. Противоречивый стиль. Всегда выстраивается на разнице фактур. Декор платья подчеркнул его богемность, а цвет ближе к гламуру, шику, также и металлизированный блеск ремня. Это один из самых сложных стилей. Очень интересно образ поддержан прической, где лицо наполовину закрыто волосами. Образ целостный и гармоничный», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.