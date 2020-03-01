Уикенд с отцом: бывший муж Лорак взял к себе на выходные 8-летнюю дочь

В одном из интервью украинская исполнительница уточнила, что серьезно поговорила с дочкой, объяснив, почему они будут жить отдельно от ее папы. В свои восемь лет София с пониманием отнеслась к разводу родителей. 41-летняя Ани Лорак призналась, что и раньше, когда они с Муратом жили одной семьей, на всех праздниках он появлялся скорее как гость. Из-за вынужденных разъездов и командировок турецкий бизнесмен часто отсутствовал дома.

Несмотря на расставание с певицей, Налчаджиоглу не пренебрегает своими отцовскими обязанностями. Так, Мурат старается время от времени брать к себе Софию, проводя с ней каникулы и уикенды. Малышка очень привязана к папе.

На личной страничке в Instagram бывший возлюбленный украинской певицы опубликовал свежее селфи, попозировав вместе с восьмилетней дочкой в авто во время прогулки по городу. К слову, Ани Лорак перестала скрывать роман с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Молодой человек младше избранницы на пятнадцать лет. В недавнем интервью Ани объяснила, почему ее спутник крайне редко появляется с ней на светских мероприятиях. По словам певицы, он не любит публичности. Кроме того, возлюбленный артистки не хочет привлекать к себе внимание прессы и поклонников.

Примечательно, что саунд-продюсер из команды рэпера Тимати сумел найти общий язык и с дочерью Ани Лорак. София смогла подружиться с избранником звездной мамы, приняв его как друга.