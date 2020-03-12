«Стильный образ»: Анфиса Чехова облачилась в кожаные брюки с завышенной талией

Анфиса Чехова давно стала секс-иконой для многих мужчин. В свое время она вела эротическое шоу на телевидении. Теперь актриса ведет передачи о любви, а также снимается в кино. Так как девушка знает, как выгодно подчеркнуть пышные формы, то она также стала ведущей нового шоу «Модель XL». В свои 42 года артистка не боится демонстрировать соблазнительную фигуру в бикини. Она давно поняла, что именно пятая точка порой приносит ей много лайков.

Неудивительно, что Анфиса всегда старается подчеркнуть достоинства. Не так давно она вышла в свет в бархатном платье в тон. Телеведущая выглядела женственно, но в таком образе можно блистать только по особым случаям. Однако Чехова накануне показала, что выглядеть стильно можно и каждый день. На новом фото она предстала в трикотажном топе розового цвета и кожаных брюках с завышенной талией, которые являются трендовыми в этом сезоне. Образ завершили туфли-лодочки, легкие локоны и макияж с акцентом на губы.

«В эти хмуроватые предвесенние дни, наполненные массовыми страхами о вирусах и закрытых границах, я выбираю быть смелой и бесстрашной в дерзких кожаных брюках с завышенной талией и земляничном трикотажном топе с длинным рукавом с эффектом второй кожи», — поделилась Анфиса. «Мегастильный и уютный трикотаж!» — добавила она.

Поклонники в очередной раз восхитились красотой телеведущей и ее чувством стиля. «Боже, вы просто шикарны», «Весна пришла», «Женственная, красивая, очаровательная», «Какая фигура», «Стильный образ», — прокомментировали пост подписчики.