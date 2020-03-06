«Любят манипулировать чувствами»: Чехова рассказала, почему больше не пойдет на шоу к Кудрявцевой

Анфиса Чехова откровенно рассказала, почему не горит желанием посещать передачи Леры Кудрявцевой.

В один из последних раз телеведущую пригласили появиться на шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Тогда Анфису предупредили заранее, что Чехова должна прийти и поддержать Леру Кудрявцеву, которая недавно стала жертвой неудачной пластической операции.

По итогу же беседа о бюсте длилась всего 5 минут, оставшееся время Чехова вынуждена была защищать бывшего супруга Лолиты – Дмитрия Иванова.

«На телевидении любят манипулировать дружескими чувствами. Я разлюбила телевидение как раз из-за этого. Мне не нравится, что все гонятся за рейтингами. Такие программы снимают, так как людям нравится теребить низменные человеческие эмоции», — передает ее слова «Собеседник».

Несмотря на то, что появляться в передачах Чехова больше не намерена, Анфиса сумела сохранить с Лерой дружеские отношения. Кудрявцева на подругу предпочла не обижаться, прекрасно понимая, что та нелестно высказывается не о ней самой, а о формате шоу.