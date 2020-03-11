Анфиса Чехова посоветовала, как подчеркнуть прелести фигуры plus size

Телеведущая не стала ограничиваться словами и продемонстрировала несколько выигрышных поз.

Телеведущая Анфиса Чехова обладает пышными формами и знает, как себя подать. Этому искусству она готова научить любую обладательницу аппетитных пропорций.

«Выигрышная поза на фото может значительно уменьшить пропорции тела, выделить бедра, сузить талию и прикрыть живот!» — делится советом телеведущая.

Но одними словами все тонкости не передать и Чехова это знает, поэтому готова продемонстрировать все приемы на практике. Чтобы вопросов не осталось, звезда облачилась в черное боди, такие же колготки и туфли на шпильке. Вещи облегают каждый сантиметр тела и скрыть лишние килограммы при таком наряде крайне сложно, но у телеведущей это отлично получается. Она умело демонстрирует все плюсы фигуры plus size.

Подписчики отмечают, что урок очень важный и нужный и многим советы Анфисы Чеховой пойдут на пользу.

«Анфиса супер, красавица! Ну, просто шикарная женщина, само обаяние», «Джей Ло перед нашей Анфиской просто отдыхает!», «Обожаю такие булочки», «Фигура — отпад! Секс-бомба!» — написали подписчики.

Но нашлись и те, кто признал, что демонстрировать такое неприлично, сообщает 5-tv.ru.

«Один разврат, ужас», — можно прочесть среди комментариев на странице Анфисы Чеховой.

Ранее Анфиса Чехова рассказала в Сети, как проходил процесс смены имиджа в телевизионном шоу под названием «Модель XL», пишет сайт OA.