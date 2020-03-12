«На пике популярности»: Боня облачилась в трендовую джинсовую куртку с аппликацией

Виктория Боня в прошлом году переехала жить в Лондон вместе с дочкой Анджелиной. Однако светская львица регулярно путешествует, поэтому редко бывает дома. Ко всему прочему, она планирует в скором времени снова сменить место жительства, так как дождливый и серый город не понравился ее наследнице. А на днях телеведущая приехала в Москву. Она сменила имидж, сделав новую стрижку и осветлив волосы.

Поклонники давно восхищаются красотой Виктории и ее вкусом. Не удивительно, что несколько лет назад девушка стала выпускать одежду собственного бренда. Несмотря на то что для фотосессии звезда часто облачается в вечерние платья, в обычной жизни она умеет выглядеть стильно и в лаконичных нарядах. Так накануне Боня для прогулки облачилась в голубые джинсы-дудочки и объемную джинсовую куртку с принтом. Свой образ она дополнила белыми ботинками.

Пользователи Сети отметили, что бывшая участница телестройки выглядит стильно. «Куртка бомбическая», «Какая красивая», «куртка класс», — стали писать они в комментариях. А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Городской динамичный образ. Мы видим вареный деним в разном прочтении. Обращу внимание на куртку с модной аппликацией. Вообще в этом сезоне куртки с различными арт-орнаментами или аппликациями на пике популярности. Как раз Виктория тому пример. Серая состаренная джинса в данном случае гармонирует с голубыми укороченными джинсами. Виктория, как всегда, подает все образы настолько свежими для своего цветотипа, настолько удобными для городской жизни, что можно только порадоваться ее умению быстро составить правильный look», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.