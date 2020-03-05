«Прикольно»: Виктория Боня неожиданно стала платиновой блондинкой

Светская львица отметила, что это еще не окончательный результат. Она готовит сюрприз для фанатов.

Виктория Боня давно стала бьюти-блогером. Она дает советы, как правильно выбирать косметику, накладывать макияж и рассказывает о последних трендах. Ко всему прочему, бывшая участница «Дома-2» обладает стройной фигурой, что позволяет ей стильно одеваться. На ковровых дорожках она предстает в вечерних нарядах, а также участвует в модных фотосессиях у топовых фотографов. По этой причине она долго отращивала длинные волосы, чтобы было удобно делать разные прически.

А на днях Виктория неожиданно сделала стрижку. Она избавилась от роскошных локонов. Поклонники были удивлены таким переменам. А теперь светская львица решилась на более кардинальное преображение. Она перекрасила волосы в светлый тон, представ на новом фото платиновой блондинкой. Светлые локоны оттенили загорелую кожу звезды.

«Мы с Пашей готовим для вас сюрпрЫз!!! Я решила сменить имидж и стать чуть светлее. Что думаете?» — написала Боня.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхитились новым цветом волос, а другие заверили, что темный тон больше шел девушке. «В темном цвете однозначно лучше, моложе и привлекательнее», «Предыдущий цвет волос больше шёл», «Мне так больше нравится», «Прикольно, серьезная такая сразу стала. Мегакруто!», «Что-то не то.. натуральный лучше, в нем вы шикарна», «Блонд вам безумно идёт», — стали писать подписчики.

К слову, Виктория поспешила уточнить, что только готовит фанатов к своему преображению. Она дала понять, что эксперты еще не завершили работу над цветом ее волос. «Девочки ! Это новость, но не окончательный результат. Это я готовлю вас таким образом к переменам», — пояснила звезда.