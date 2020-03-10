Нетребко в платье-кафтане со шлейфом спела в бельгийском оперном театре

Супруга Юсифа Эйвазова побывала с концертом в бельгийском городе Льеж. 48-летняя Анна Нетребко выступила в «Королевской опере Валлонии» — одном из крупнейших оперных театров в Бельгии. На сцену певица вышла в платье-кафтане со шлейфом. Вечерний наряд артистки украшали переливающиеся стразы и блестки. Длинные локоны исполнительница собрала в пучок, появившись перед собравшейся публикой с букетом цветов в руках.

больше по теме Итальянская мода: Нетребко появилась на публике в малиновом платье Gucci При выборе концертного образа возлюбленная азербайджанского тенора отдала предпочтение наряду свободного кроя.

Напомним, что будучи уроженкой Краснодарского края, возлюбленная азербайджанского тенора вместе с семьей большую часть времени проводит в Вене. По словам певицы, в этом австрийском городе живут настоящие ценили искусства и оперы.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что оперной певице к лицу наряды с геометрическим принтом. Сам историк моды считает Анну «Золотым голосом России», которой удалось добиться признания на мировой сцене.

По словам телеведущего, он относится к артистке с большой симпатией и нежностью. Васильев не стал скрывать: оперной диве, как никому другому идут бриллианты и драгоценности. Кроме того, соведущий Эвелины Хромченко заверил, что будучи брюнеткой, супруге Юсифа Эйвазова стоит обратить внимание на яркую цветовую палитру, такие оттенки, как: красный, синий и зеленый.