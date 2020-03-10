Дочь Маликова подчеркнула талию кожаным ремнем поверх романтической блузы

Стефания поддержала тренд на женственность с оттенком брутальности.

Стефания Маликова поддержала тренд на женственность, ранее об актуальности этого направления Teleprogramma.pro рассказывал тренд-аналитик Максим Зарипов.

В настоящий момент на первый план выходят романтические детали вроде рюш, оборок и бантов, становятся популярными летящие платья из струящейся ткани. В то же время завоевывает решительные позиции маскулинность. Брутальные детали появляются в женском гардеробе как абсолютно самостоятельно, так и в сочетании с женственными элементами.

Дочь Дмитрия Маликова примерила романтическую блузку в горох с милыми рюшами на рукавах, смело сочетав ее с кожаными брюками. Широким ремнем из того же материала телеведущая выгодно подчеркнула талию.

А вам понравился образ, который создала Стефания Маликова?