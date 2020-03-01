Модные девушки: Шейк, Ходченкова и Асмус показали, как стильно носить мужские вещи

А Влад Лисовец объяснил, как это делать женственно и игриво.

Элементы мужского стиля в последнее время все настойчивее внедряются в женский гардероб. А прошедшие Недели моды в Париже и Милане показали: маскулинность не только не собирается уходить на второй план, но, напротив, в будущем сезоне завоюет гораздо более устойчивые позиции.

Дизайнеры сегодня предлагают не просто надевать одежду с оттенком брутальности, а буквально покупать вещи в мужском отделе и носить их. Теперь это модно.

Как рассказал Teleprogramma.pro Влад Лисовец, эксперт моды, современные женщины могут смело позаимствовать у мужчин пиджаки, причем абсолютно классические модели – прямые, чуть объемные.

Мужская обувь (туфли, ботинки, сапоги) — тоже весьма актуальная тема для современных женщин.

В тренде длинные брюки мужского кроя с завышенной талией, чуть присборенные.

Влад Лисовец предостерег: выбирая мужские наряды, девушки обязательно должны акцентировать свою женственность, смягчая брутальность наряда. Например, ярким макияжем или длинными и блестящими серьгами.

«Можно что-то блестящее добавить. Например, водолазку с люрексом или футболку с блестящими элементами», — посоветовал эксперт моды.

«С таким нарядом должна быть актуальная прическа, в обратном случае, ваш образ будет выглядеть крайне странно. Это должны быть четкие линии: каре или гладко убранные назад волосы», — также сказал эксперт.

Красиво смотрятся с мужскими нарядами туфли-лодочки на шпильке.

«В этом контрасте есть невероятная красота, каблук вытянет силуэт, осанка, подача образа станут более женственными», — заметил Влад Лисовец.

А вот от таких мужских аксессуаров, как запонки, галстук и подтяжки, эксперт посоветовал отказаться.