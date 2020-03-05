Невестка Орбакайте выбрала пудровое платье свободного кроя для свидания

Возлюбленная Никиты Преснякова призналась, что не раз сталкивалась с проблемой выбора образа для романтического вечера.

Алена Краснова уже три года состоит в браке с внуком Аллы Пугачевой, сыном Кристины Орбакайте — Никитой Пресняковым. Влюбленные счастливы вместе. Они много путешествуют и пока не задумываются о детях. Избранницей молодого человека стала эффектная модель. Однако девушка не привыкла сидеть на одном месте. Недавно она решила учиться на фотографа. К слову, блондинка разбирается в моде и умеет подбирать стильные образы.

Не так давно Алена перебрала гардероб и избавилась от бесформенных пуховиков, заменив их на элегантные пальто. А в предверии 8 марта модель задумалась над нарядом для особого случая. Она показала идеальный вариант для свидания. На новом фото возлюбленная Никиты позирует в легком пудровом платье свободного кроя. Она дополнила его кожаными сапогами и нежной цепочкой. Краснова распустила волосы и сделала неброский макияж.

«Каждый раз, когда Никита устраивает для меня спонтанные романтические свидания, я сталкиваюсь с проблемой выбора образа. Мне кажется так и у многих девочек, но для себя я нашла выход из таких ситуаций!», — отметила девушка.

По словам невестки Орбакайте, ей приглянулись легкие и ненавязчивые платья из новой коллекции.

«Например, такие платья свободного кроя и с рукавом 3/4 идеально подойдут для романтической прогулки по городу или ужина в ресторане», — поделилась мнением Краснова.

Многим поклонникам понравился образ Алены.

«Во всех, Алена, ты нарядах хороша!», «Эльфийка. Очень женственно», «Это вау», — написали подписчики.