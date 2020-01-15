«Я могу вставить люлей»: Ева Польна рассказала о воспитании дочерей

Артистка дала редкое интервью для телевизионной передачи. Она призналась, что против того, чтобы наследницы шли по ее стопам.

Ева Польна в свое время выступала с группой «Гости из будущего», а теперь успешно строит сольную карьеру. 44-летняя артистка редко дает интервью. Не удивительно, что в свое время она скрыла роман с Денисом Клявером, от которого родила первенца — дочь Эвелину в 2005 году. Спустя два года у нее появилась еще одна наследница Амалия от бизнесмена Сергея Пильгуна.

На днях Ева дала интервью для передачи «Мой герой». Певица для появления на ТВ выбрала женственный образ. Она предстала в длинное белом платье в горох, бежевом кардигане и шляпе в тон. «Вы прям вот прекрасная», — восхитилась ведущая Татьяна Устинова. Артистка в свою очередь вспомнила о своем детстве, отце подводнике и бабушке, которая ее воспитала. По словам Польных, она была хулиганкой: носила мамины туфли. А вот в школу певица ходила в английскую.

Рассказала артистка и как стала певицей. Ее позвали петь в группу. Она заверила, что в то время не дралась, но сейчас уже легко может замахнуться ногой если нужно. Это подтвердил и Дмитрий Олейник.

«Мне кажется, что на сцене она никогда не притворялась. Единственное, что морду не била, но в поезде было. С одного удара мужика уложила. С Евой можно дурачится. С Евой Никогда не было возраста и никогда не будет», — поделился он.

Ведущая поинтересовалась у Польных, поменялось ли что-то в ней с рождением детей. «Конечно, поменялось. ты уже понимаешь, что ты не один. У меня двое детей. Ты всегда думаешь о них: спишь ты, устал, поел, летишь ли ты. Я разная мама. Я могу вставить люлей, но по делу. Я стараюсь аргументировать. Если минус 20, то не надо идти в куртке и с голым животом — это логично. И когда ты 20 раз говоришь интеллигентно, то на 21 раз ты скажешь п……», — разоткровенничалась она.

Певица подчеркнула, что желает своим дочкам только счастья. «Я не понимаю родителей, которые пытаются свои амбиции воплотить в своих детях. У всех любимый вопрос: „А вы хотите, чтобы ваши дети были актрисами или певицами“. Нет, я категорически не хотела бы, чтобы они были актрисами и певицами. Кроме того ощущения, что они не могут без этого жить», — пояснила Ева.

Ее младшая дочка Амалия занимается художественной гимнастикой. По словам певицы, она пытается сделать так, чтобы ее дети хотели добиться чего-то в жизни. «Я хочу, чтобы они уважали себя», — отметила звезда. Польна напомнила, что сейчас ее девочки находятся в подростковом возрасте, поэтому ей приходится непросто.