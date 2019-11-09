Польна после госпитализации дочери порассуждала о связи родителей с детьми

Как заявила известная певица, никто из нас не приходит в этот мир просто так.

Певица Ева Польна в Instagram оставила философский пост на тему взаимоотношений детей и родителей. Она заметила, что ни один человек не приходит в этот мир просто так. Звезда уверена, что каждый человек выбирает место, время и людей, которые дадут ему земную жизнь. Исполнительница отметила, что детские воспоминания словно волшебные светлячки в банке. Даже самый маленький из них способен разогнать темноту.

Ева Польна вспомнила своего отца, который нес службу военным врачом. Сама она очень скучала по родителю. При этом она придумала игру. «Мама присылала домой письма бабушке, но в каждом из них был вложен особый листик для меня! С рисунком и записочкой. Я их ждала как Хатико и Бим вместе взятые, больше чем любой подарок. Каждый день заставляла бабулю проверять почтовый ящик. Письма приходили часто, почта работала ответственно. Рисунки я собирала и хранила бережно, пересматривала, а потом уже и перечитывала по сто раз», — заявила исполнительница.

больше по теме Польна бросила трубку и отказалась комментировать состояние дочери Четырнадцатилетняя наследница певицы находится в критическом состоянии.

Также она очень любила книжки с картинками и мечтала поскорее научиться читать. Она думала, что мама, когда вернется от папы, привезет ей новую книжку. Также она ждала и отца, который всегда приезжал с подарками. В конце поста она заявила, что обожает и любит своих родителей.

Напомним, что четырнадцатилетняя дочь Евы Польны несколько дней назад попала в клинику в тяжелом состоянии после приступа астмы. Ребёнок страдает этим опасным заболеванием уже много лет. Сейчас состояние девочки стабилизировалось. Угрозы жизни нет. Отцом ребенка является экс-лидер группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. На протяжении многих лет Клявер и Польна скрывали свой роман, а также тот факт, что у них есть совместный ребенок.