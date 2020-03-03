«Стильная история»: 38-летняя Брежнева украсила обложку украинского глянца

Ранее в одном из интервью экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что она не привыкла стоять у плиты.

На личной страничке в Instagram возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе поделилась с верными почитателями студийными кадрами. В комментариях 38-летняя Вера Брежнева уточнила, что украсила обложку украинской версии глянцевого журнала L’Officiel. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в принтованном платье.

«С большой нежностью хочу представить вам необычную, но очень любимую мной съемку! Не каждую обложку снимают на пленку… Получилась очень стильная и интересная история», — отметила певица.

К слову, ранее в одном из недавних интервью артистка уточнила, что она не привыкла стоять у плиты. Вера практически не готовит дома. На это у нее просто нет времени. Чистоту в доме Брежневой поддерживает ее помощница. По словам певицы, из-за частых гастролей и перелетов она едва успевает побыть с собой наедине или с семьей, в такие моменты девушке не хочется отвлекаться на бытовые вопросы. При этом поп-исполнительница очень трепетно относится к порядку.

Вместо Веры свое кулинарное умение обычно демонстрирует ее муж — музыкальный продюсер Константин Меладзе. Как говорит певица, возлюбленный время от времени балует их с десятилетней Сарой блюдами национальной грузинской кухни. Напомним, что старшая наследница экс-солистки группы «ВИА Гра» живет в Штатах. Соня после окончания школы выбрала для себя кинематографические курсы.