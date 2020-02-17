«Идеальных людей не существует»: 37-летняя Брежнева заговорила о комплексах

Экс-солистка группы «ВИА Гра» младше своего избранника на девятнадцать лет.

По словам знаменитости, там, где речь заходит о самопринятии, огромное значение имеет вера в себя. Экс-солистка группы «ВИА Гра» считает, что идеальных людей на земле не существует. Но есть те, кто знает, что такое настоящее счастье, оберегая собственные ценности, не имеющие ничего общего с материальной стороной. Любовь к себе и путь к самопознанию, как полагает Вера Брежнева, лежит через постоянное развитие, кропотливую работу над комплексами и преодоление неуверенности.

Говоря о своей внешности, певица уточнила, что в юности она не занималась спортом. На тот момент девушка не видела в этом острой необходимости. Однако по мере взросления Вера стала ловить себя на мысли о том, что другие выглядят значительно красивее. Об этом Брежнева задумалась в двадцать два года.

Сейчас, по прошествии пятнадцати лет, артистка пришла к заключению, что в столь нежном возрасте, когда многие девушки только-только начинают расцветать и становиться женщинами, подростковые комплексы все так же довлеют над разумом.

«Идеальных людей не существует, но существуют очень счастливые», — приводит Cosmo.ru слова Веры Брежневой.

Супруга музыкального продюсера Константина Меладзе считает, что сейчас многие становятся «заложниками» соцсетей, которые диктуют свои «идеалы». Именно работа над собой, как говорит Вера, поможет каждому человеку принять себя, свою внешность, собственное я.

Напомним, что в 2015 году певица вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе. У Веры есть дети от прошлых двух браков: 18-летняя Соня и десятилетняя Сара.