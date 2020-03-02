Канделаки примерила вместо жакета полосатую рубашку и предложила оценить образ

Звезда также предложила на выбор три лука.

Известная модница Тина Канделаки предложила своим поклонникам выбрать лучший образ. На первом звезда предстала в полосатой рубахе с акцентом на талии, которую она примерила как жакет, накинув на черный топ.

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Лук звезда дополнила юбкой-карандаш и массивными ботинками на толстой подошве. (Кстати, в похожей обуви накануне блистала Ирина Шейк на подиуме Valentino). Акцент телеведущая сделала на яркой оранжевой сумочке.

Второй образ состоял из белого платья в черный горошек, украшенного трендовым английским бантом. Поверх него Тина накинула жакет прямого кроя, придав романтическому образу легкий оттенок брутальности. Влад Лисовец ранее рассказывал Teleprogramma.pro, что сегодня подобные аутфиты крайне актуальны.

Третий лук полностью состоит из коричневых вещей разных оттенков. Судя по всему, телеведущая прислушивается к советам коллег, ведь совсем недавно ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко замечала в эфире, что коричневые оттенки великолепно сочетаются друг с другом и женщины могут смело миксовать их в любых вариантах.

И последний образ Канделаки составила из холодного синего цвета и теплого карамельного, добавив каплю хищности в виде туфель-лодочек с леопардовым принтом. Безусловным украшением этого образа стало пальто с крупным двубортным воротником и пришивными карманами.

А вам какой образ понравился больше всего?