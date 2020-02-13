Ходченкова в кроп-топе и брюках с высокой посадкой появилась на модном показе

Светлана Ходченкова последние недели дразнила поклонников пикантными снимками. Она увлеклась пол-денсом, поэтому активно тренировалась танцам на пилоне. Девушка демонстрировала подтянутую фигуру в нижнем белье, на зависть коллегам и поклонникам. Но стоит отметить, что актриса и в одежде выглядит бесподобно. Это она в очередной раз доказала, посетив светское мероприятие.

Накануне Светлана пришла на презентацию новой коллекции одежды Roberto Cavalli for Love Republic. Для появления на публике блондинка выбрала трендовый костюм в стиле total black. Она подчеркнула хрупкую фигуру брюками прямого кроя с высокой талией и кроп-топом. Косуха и туфли-лодочки дополнили образ, а распущенные волосы и макияж в нюдовых оттенках сделали актрису еще более женственной.

Компанию Ходченковой, к слову, составили ее коллеги, которые тоже предпочли черно-белую гамму в нарядах. Дарья Мороз предстала в белоснежном костюме, Екатерина Вилкова сочетала два цвета, а Светлана Устинова предстала в платье со змеиным принтом.

«Прекрасное шоу в прекрасной компании», — написала актриса.

Поклонники пришли в восторг от образа звезды и одарили ее комплиментами. «Вам очень идет черный цвет», «Эффектные», «Такие все красивые», «Как на подбор», «Просто бомбы», «Само очарование», «Какая вы стройняшка», — прокомментировали пост подписчики.