37-летний Яглыч показал двухлетнюю дочь и беременную супругу

37-летний Владимир Яглыч перестал скрывать от общественности двухлетнюю дочку Еву. На личной страничке в Instagram актер из фильма «Ночная смена» и сериала «Молодежка» опубликовал свежий пост, анонсировав выход свежего выпуска одного из глянцевых журналов, которому он не так давно дал эксклюзивное интервью. Помимо всего прочего, бывший муж Светланы Ходченковой позировал для обложки вместе с нынешней избранницей Антониной Паперной и их общим ребенком.

О том, что Яглыч впервые стал отцом в прессе писали еще летом 2017 года. Однако сам актер не комментировал произошедшее в семье радостное событие. Владимир крайне редко говорит о личной жизни, стараясь избегать вопросов о жене и двухлетней дочери.

Примечательно, что помимо того, что супруг Паперной согласился на откровенное интервью, он вместе со своей второй половинкой и маленькой Евой принял участие в новой фотосессии. В кадре, который позднее был выбран для обложки свежего номера, Яглыч запечатлен с дочерью на руках, стоя рядом с беременной супругой. И судя по содержащейся на обложке информации, в беседе с журналистами Владимир не только рассказал о дочери, но и прокомментировал пополнение в семействе.