Виктория Лопырева в платье с юбкой плиссе проводила Масленицу с друзьями

Модель вернулась в Москву и побывала в гостях у Миранды Мирианашвили.

Виктория Лопырева последние недели провела в Дубае. Там модель отдыхала, а также готовилась к фестивалю «Матрешка». В свободные минуты девушка загорала на пляже, также играла и купалась с годовалым сыном Марком Лео. Несмотря на то, что светская львица стала мамой, она продолжает вести активный образ жизни.

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Накануне Виктория прилетела в Москву. Она сразу отправилась в гости к своим друзьям, которые устроили вечеринку по случаю Масленицы.

Для появления на публике модель выбрала яркое платье морковного цвета с юбкой плиссе. Наряд дополнили босоножки на небольшом каблуке. Лопырева сделала любимую объемную прическу с кудрями и неброский макияж. Она повеселилась вместе с Мирандой Мирианашвили, которая и собрала гостей.

Составила компанию Виктории и Алика Смехова. Артистка даже спела под живой аккомпанемент.

«Ох, и проводили мы вчера Масленицу. Тёплая…мудрая…прекрасная… Энергии твоей хватит, Мираша, чтобы осветить всю галактику,а в умении принимать гостей, вам с Лёней, нет равных! Спасибо, спасибо, друзья! Было здорово! P.s. Музыка и любовь — правит миром! Алика — ты была бесподобна , дорогая. Всех рада была видеть! Очень!», — поделилась впечатлениями Лопырева.

А многие поклонники не только одарили ее комплиментами, но и отметили, что модель еще больше похорошела.

Напомним, что несколько месяцев назад девушка узаконила отношения с Игорем Булатовым, но пышный праздник они отложили. Скорее всего, уже летом Виктория сыграет свадьбу с возлюбленным.