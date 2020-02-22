«Долгожданный выходной»: Лопырева в купальнике порезвилась с годовалым сыном в бассейне

Виктория Лопырева долгое время не могла найти любовь. Многие помнят, как модель собралась сыграть свадьбу с Николаем Басковым, но в итоге она родила сына Марка Лео от бизнесмена Игоря Булатова. Первое время общественность критиковала блондинку, так как ее избранник оказался бывшим мужем ее подруги Таты Карапетян. Но потом девушка объяснила, что никого не уводила из семьи. А несколько месяцев назад влюбленные тайно расписались в ЗАГСе.

Сейчас Лопырева проводит время в Дубае. Она то и дело устраивает фотосессии или участвует в деловых встречах. Однако накануне у модели выдался выходной, который она посвятила годовалому сыну. Многие звезды, включая Тимати и его возлюбленную Анастасию Решетову, с раннего возраста учат детей плавать. решила уделить подобным занятиям внимание и Виктория. Она устроила наследницу тренировку в бассейне.

Девушка в розовом слитном купальнике окунала в воду малыша и следила, чтобы он правильно дышал.

«Именно так я представляла себе свой долгожданный выходной.. И пусть кто-то попробует сказать, что гоняться за годовалым ребёнком, который осознал, что теперь может обходиться без твоей помощи и, что ещё веселее, мчит к бассейну, как только его видит и бесстрашно прыгает в него и тут, мама V работает на опережение, и ловит своего one and only Марка Лео, делая вид, что так и надо», — поделилась блондинка.

Она отметила, что уже ищет профессионального инструктора, а пока наслаждается уикендом. Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров. Многие отметили, что виктория прекрастная мама.