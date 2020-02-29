Татьяна Навка в сверкающей юбке плиссе отметилась на детском празднике с дочкой

Фигуристка дружит с певицей Жасмин, поэтому не могла не поделиться снимками с дня рождения ее дочки Маргариты.

Татьяна Навка уже не первый год дружит с певицей Жасмин. Несколько раз они пели вместе в новогоднюю ночь. Также фигуристка часто отдыхает на Мальдивах. Обычно там ей компанию составляется Жасмин и ее дети.

А не так давно они вновь собрались все вместе и провели несколько дней в Сочи. Там подружки катались по заснеженным склонам. Встали на лыжи и их дети.

Вернувшись в Москву, спортсменка вместе со своей дочкой наведалась к певице на вечеринку. Снимками с праздника она поделилась только спустя почти месяц.

Дочери Жасмин Маргарите исполнилось восемь лет. В честь этого события артистка устроила шумное торжество. Именинница блистала в такой особенный день в пышном алом платье. Она с удовольствием позировала с гостями.

А пятилетняя наследница Навки была в платье серебристого цвета с пышной юбкой, напоминающей фольгу. В тон наряду была подобрана обувь. Малышка принимала участие в конкурсах и даже примерила крылья феи и рог единорога.

Сама Татьяна выглядела элегантно в сверкающей юбке плиссе и водолазке кремового цвета, которую она сочетала с причудливым поясом. Ей не было скучно, так как фигуристка пообщалась с Ани Лорак и другими гостями праздника. Позже она похвалила Жасмин и ее наследницу.

«Знаете, смотрю на них, и думаю, какое счастье видеть живые чистые детские эмоции! Как светятся глазки, как улыбка не сходит с лица, живой неподдельный интерес и любопытство! Это же радость в чистом виде! P.s. Большое счастье, если детская дружба продлится сквозь года!», — написала Навка.

Многие поклонники восхитились образами детей и их родителей. На вечеринке также присутствовали наследники Филиппа Киркорова — Алла-Виктория и Мартин.