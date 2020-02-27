«Очень элегантно»: Ирина Пегова вышла в свет в черном шифоновом платье с рюшами

Актриса не устояла и совершила покупки на выставке моды России и Восточной Европы — Collection Premiere Moscow. Она приобрела пальто на весну.

Ирина Пегова уже давно для поклонников стала эталоном стиля. Актриса обладает пышными формами, но это не мешает ей одеваться со вкусом. К тому же девушка не страдает из-за комплексов, поэтому без стеснения носит наряды с рюшами и позирует в купальнике. Для светских мероприятий артистка подбирает лаконичные наряды. Так, недавно она побывала в музее в Кремлевском дворце. Тогда она выбрала скромное платье в клетку.

А накануне Пегова посетила церемонию открытия 34-го сезона выставки моды России и Восточной Европы — Collection Premiere Moscow, где представлены более тысячи модных брендов из 30 стран. Для появления на публике актриса облачилась в черное платье с рюшами из шифона. К наряду в ретро стиле она подобрала кожаные ботинки. Ирина с интересом изучала экспонаты и в итоге решилась на покупку. Она приобрела пальто горчичного цвета, в котором сразу покрасовалась на камеру.

«Собственное производство, коллекции в которых стиль не соперничает с комфортом. Я не смогла уйти без обновки и заказала себе пальто, я уверена, что оно станет моим любимым этой весной. Хотела вишневый плащ, но взяла горчичное пальто!» — поделилась артистка.

Поклонники отметили, что выглядела актриса очень элегантно. Многие восхитились обновкой Ирины, другое посоветовали также купить и плащ вишневого цвета. «С обновкой вас, Ирина, будете стильной в этом сезоне», «Потрясающая красавица! Прелесть какая, все цвета подходят вам!», «Горчичный — самое то! Элегантное очень», «Ирина, очень красивый образ!», «Очень элегантно», — прокомментировали пост подписчики. Также посетили выставку Дарья Мороз, Ирина Безрукова, Татьяна Михалкова и другие звезды.