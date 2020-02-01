«Просто космос»: Пегова «зажигательно» станцевала в мини-платье с глубоким декольте

Ирина Пегова полюбилась зрителям за свои роли и позитивное отношение к жизни. Артистка играет в театре, снимается в кино и успевает путешествовать. Недавно со своей дочкой Татьяной она посетила Израиль. Стоит отметить, что в 41 год женщина обладает притягательной внешностью. Пышные формы нисколько не мешают ей выглядеть женственно и стильно, что она не раз демонстрировала.

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А недавно поклонники узнали, что Пегова увлекается бальными танцами. Она отправилась в Санкт-Петербург, где приняла участие в соревнованиях со своим партнером Евгением. Актриса сначала исполнила пасодобль в сверкающем платье с перьями, а потом предстала в другом наряде для страстного танца румба. Ирина в черном-мини платье с рюшами и глубоким декольте, которое позволило показать бюстгальтер в стразах, зажгла на танцполе и блеснула растяжкой.

Поклонники были сражены хореографическими способностями артистки. Они одарили ее комплиментами. «Ирка, крутая наша!!! Просто космос», «Ну это огонь! С ума сойти», «Ирина, не перестаю восхищаться вами! Вы прекрасны», «Это невероятно, какая вы подвижная, огонь, супер женщина!», «Гибкая, подвижная», «Боже! Вы и стихи читаете замечательно и танцуете превосходно!», «Какая вы большая молодец Ирина! Я вас очень люблю как актрису, а вы ещё и танцуете как профессионал», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что несмотря на все свои положительные стороны, Пегова не торопиться выходить замуж. В 2011 году она развелась с Дмитрием Орловым. После этого артистка большую часть времени уделяет творчеству и работе, а не личной жизни.