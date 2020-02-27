54-летняя Ирина Безрукова в облегающем платье миди блеснула на красной дорожке

Ирина Безрукова ранее признавалась, что стала интересоваться модой с детства. Мама шила наряды для нее с сестрой. Теперь артистка, конечно, сама подбирает себе образы. К слову, в свои 54 года она обладает стройной фигурой, а после участия в шоу «Последний герой» актриса еще сильнее похудела. Для выходов в свет она подбирает лаконичные и женственные наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры.

Накануне Ирина появилась на публике она посетила премьеру фильма «Очень женские истории». На коровой дорожке актриса предстала в облегающем платье алого цвета. Длина миди зрительно вытянула образ, а кожаный пояс сделал акцент на талии. Также звезда не стала отказываться от плотных колготок и ботинок. Выглядела Безрукова свежо и достойно. Даже маникюр она подобрала в тон наряду.

Образ женщины-вамп позволил показать идеальные изгибы фигуры. Безрукова прошла в зал и села рядом с Марией Романовой и Анной Чуриной. Актриса находилась в хорошем настроении и много улыбалась. Поклонники восхитились ее лаконичным, но броским образом. они отметили, что Ирина только хорошее с годами.

Добавим, что также посетили показ картины и другие знаменитости: лидер группы «Звери» Роман Билык с женой Мариной, Карина Мишулина, Анна Банщикова и другие звезды. Напомним, что народная премьера мелодрамы «Очень женские истории» на больших экранах состоится 5 марта.