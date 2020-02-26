«Элегантная роза»: Безрукова предстала на шоу в силуэтном платье с трендовыми рукавами

54-летняя актриса Ирина Безрукова предстала на шоу «Устами младенца» в розовом платье, подчеркивающем фигуру. Наряд оказался настолько самодостаточным, что звезда не стала утяжелять его аксессуарами и дополнительными деталями. Макияж и укладку волос она предпочла тоже достаточно сдержанные.

«Ирина Безрукова словно нежная элегантная роза. Актриса подчеркнула силуэтным платьем все свои достоинства. Нежная ткань и нежный цвет создают приятный образ», — прокомментировала имидж-стилист Ольга Трофимова.

Эксперт также обратила внимание, что Ирина следит за трендами и выбрала платье с актуальными рукавами в виде спущенных «фонариков».

Кстати, ранее Teleprogramma.pro писала о самых трендовых рукавах этого сезона. В моду вошли широкие модели и «фонарики» – в их числе. Отметим также, что недавно в телестудии «Дома-2» в платье с похожими рукавами появлялась Ольга Бузова. В настоящее время в Сети разгорелся спор по поводу ее наряда, многие сочли, что она скопировала его у Ксении Бородиной.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова —имидж-стилист, персональный стилист, шоппер и преподаватель учебного бьюти-центра. В профессии более 10 лет.