«Какая же ты красотка!»: Безрукова в ботфортах с бахромой заслужила похвалу Валерии

На личной страничке в Instagram актриса поделилась понравившимся ей кадром из недавней фотосессии.

54-летняя Ирина Безрукова на личной страничке в Instagram опубликовала один из свежих снимком, приняв участие в новой импровизированной фотосессии. Знаменитость отдала предпочтение актуальному монохромному образу в стиле total black.

Перед объективом фотокамеры актриса предстала в черной кофте с принтом, дополнив сдержанный наряд кожаными ботфортами с бахромой. Примечательно, что снимок Безруковой не оставила без внимания и супругу музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

Певица Валерия сделала Ирине комплимент, по-достоинству оценив внешность артистки. Стоит подметить, при нанесении вечернего макияжа Безрукова отдала предпочтение яркой цветовой гамме: актриса подкрасила губы насыщенной алой помадой, подчеркнула глаза тушью для ресниц и песочными тенями, не забыв о персиковых румянах.

«Ирочка, ну какая ж ты красотка!» — обратилась к актриса поп-исполнительница.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и внешность Ирины Безруковой. Так, историк моды подметил, что за последние годы артистка не только расцвела, но и похорошела. Кроме того, соведущий Эвелины Хромченко заверил, что ровесницы знаменитости вполне могут брать с нее пример там, где речь заходит о любви к себе, уходе за лицом и телом.

Безрукова, как утверждает эксперт в сфере моды, не теряет своей обольстительности, выглядит действительно яркой звездой на небосклоне отечественного шоу-бизнеса. По словам историка моды, Ирина обладает роскошными ножками, она выглядит значительно моложе своих лет, словно юная девушка. И при этом актриса не скрывает от поклонников своего возраста.