«Всегда меняю с легкостью»: Елена Валюшкина показала новый цвет волос

57-летняя актриса «Моссовета» Елена Валюшкина сменила имидж. Заслуженная артистка не побоялась перемен и покрасила волосы в новый цвет. Результатом преображения знаменитость похвасталась подписчикам в Instagram. Так, волосы Валюшкиной стали значительно темнее. Помимо этого, появилась челка – она добавила лицу свежести.

Фолловерам Валюшкина рассказала, что достаточно легко соглашается на изменения во внешности. На покраску к стилистам Елена приходит практически каждые 2 недели. Важно учитывать и рабочие обстоятельства – нередко требования ко внешности диктует та или иная роль.

«Вот, что я всегда меняла с легкостью, так это цвет волос. От роли тоже много зависит. Вот так зависнешь в одном цвете, а у тебя уже новый проект. И приходится тянуть этот цвет из фильма в фильм. Конечно, помогают парики», — рассказала она.

Валюшкина отметила, что сильнее всего ей не нравилось быть блондинкой. В этом цвете она пробыла 7 лет, и за эти годы устала от необходимости постоянно поддерживать состояние волос. В ближайшее время Елене предстоит вернуться к работе в «Соседях». Там главная героиня – Ольга Кораблева регулярно красится в блондинку. Валюшкина попросила у аудитории совета, как ей поступить – прикупить парик, вернуться к нелюбимому оттенку или сменить женщине имидж.