Елена Валюшкина поделилась архивным кадром в кружевном боди и туфлях-лодочках

Известная актриса также ответила на вопрос журналистов, в чем смысл жизни для нее.

Актриса Елена Валюшкина, которой сейчас 57 лет, в Instagram поделилась архивной фотографией, которая была сделана во время спектакля «Шум за сценой», поставленного по пьесе Майкла Фрейна. На кадре звезда позирует в сексуальном кружевном боди, капроновых колготках и туфлях-лодочках.

По словам звезды, в последнее время в социальных сетях стало модно выкладывать снимки в купальниках. Она решила также поделиться сексуальным кадром, заметив при этом, что где наша не пропадала.

«Вот вчера мне в интервью задали вопрос простенький. А какова ваша цель?! Ну, то бишь, в жизни. Вот так вот масштабно. Цель! «Хочу жить долго и счастливо»». Елена Валюшкина

Отметим, что Елена Валюшкина, у которой от актера Александра Яцко сын и дочь и с которым она рассталась несколько лет назад, сейчас одинока. В ее жизни нет любимого человека. При этом звезда не собирается, как она ранее подчеркивала, ставить крест на своей личной жизни. В свободное время она много путешествует по всему миру. Как отмечала актриса, ей безумно нравится бывать в разных частях света и любоваться природой.

Кстати, ее бывший супруг недавно в беседе с журналистами признавался, что у нее есть возлюбленная и не за горами свадьба.