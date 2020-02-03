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Елена Валюшкина сделала селфи и показала свое лицо в веснушках

Поклонники актрисы отметили, что не за горами весна, которая наверняка будет солнечной.

Елена Валюшкина сделала селфи и показала свое лицо в веснушках
Валюшкина показала честное фото в веснушках/http://globallookpress.com/

Актриса Елена Валюшкина в Instagram разместила честный снимок без прикрас. Звезда сделала селфи, на котором все ее лицо в веснушках. «Веснушки», – кратко подписала она фотографию. Поклонники звезды отметили, что не за горами весна, которая, как они считают, наверняка будет теплой и солнечной.

Отметим, что за плечами Елены Валюшкиной два неудачных брака. Она была замужем за преподавателем училища, в котором обучалась, Леонидом Фоминым. Эти отношения продлились 11 лет. Затем Валюшкина вышла замуж за актера театра и кино Александра Яцко. Вместе они были на протяжении двадцати лет. От этого брака на свет появились двое их детей – сын Василий, которому сейчас 23 года, и дочь Мария – девушке 16 лет.

Не так давно Елена Валюшкина приходила в гости к Алле Довлатовой на «Русское радио». Она рассказывала, что сейчас ее сердце свободно. При этом от поклонников нет отбоя. Однако вступать в новые отношения известная актриса пока не торопится.

Как отмечала Валюшкина, сейчас важное место в ее жизни занимают путешествия. Она ездит в разные страны мира и знакомится с культурой жизни и бытом местных жителей.

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Елена Валюшкина сделала селфи и показала свое лицо в веснушках
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