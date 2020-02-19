«Недосып добавляет перчинки»: Савельева хотела поцеловать мужа на ковровой дорожке

36-летняя Саша Савельева не смогла пропустить одно из самых ожидаемых светских мероприятий этого февраля. Вместе с мужем Кириллом Сафоновым экс-солистка группы «Фабрика» появилась на церемонии вручения премии Moda topical. Перед объективами фотокамер знаменитость позировала в алом брючном костюме, отдав предпочтение трендовому наряду в стиле total red. 46-летний муж певицы выбрал белую сорочку и брючный костюм с жилеткой, но без пиджака.

На красной ковровой дорожке Савельева хотела поцеловать возлюбленного на глазах у собравшихся. Однако избранник певицы отнесся к подобному публичному проявлению чувств избранницы с улыбкой.

Вместе с мужем артистка воспитывает сына Леона. В марте первенцу Саши Савельевой исполнится годик. У мужа артистки есть же взрослая 25-летняя дочка Анастасия. Еще в октябре падчерица поп-исполнительницы вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи.

Говоря о своих отношениях с мужем, Саша подметила, что несмотря на хронический недосып и накопившуюся за последнее время усталость, они с Сафоновым не забывают и о романтике. Кроме того, имея за плечами опыт отцовства, Кирилл неплохо справляется со своими родительскими обязанностями. Певица доверяет сына заботам возлюбленного, который может покормить Леона, сходить с ним на прогулку и уложить спать.