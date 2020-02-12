В стиле русской зимы: Савельева примерила вязаные гольфы, а Водянова — носки

37-летняя Наталья Водянова по просторной парижской квартире ходит в вязаных носках. Манекенщица не скрывает, что вне съемочной площадки, дефиле и фотосессий она отдает предпочтение комфортной и практичной одежде. Еще в первых числах января модель со своей семьей переехала в новый дом. Вместе с французским бизнесменом Антуаном Арно знаменитость воспитывает двоих младших сыновей: пятилетнего Максима и трехлетнего Романа.

От экс-возлюбленного британского аристократа Джастина Портмана девушка родила старших отпрысков. 18-летний Лукас, как и его звездная мама, увлекается модой. Юноша уже принимал участие в показах именинных дизайнеров и мировых брендов. Тринадцатилетняя Нева участвует в рекламных компаниях, снимаясь вместе с Натальей. В семье также есть двенадцатилетний Виктор.

Вслед за Натальей Водяновой вязанными аксессуарами обзавелась и 36-летняя Саша Савельева. Готовясь ко сну, возлюбленная актера Кирилла Сафонова надела теплые гольфы до колен. Экс-солистка группы «Фабрика», как и избранница Антуана Арно, считает, что домашняя одежда в первую очередь должна быть комфортной.

Вместе с Кириллом Сафоновым певица воспитывает одиннадцатимесячного сына Леона. По словам артистки, она считает своего мужа идеальным отцом. Возлюбленный Саши прекрасно справляется со своими родительскими обязанностями. Если Савельевой нужно отлучиться из дома, она вполне может доверить маленького сынишку заботам мужа, который не только накормит и погуляет, но и уложит кроху спать.