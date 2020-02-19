Автор «Любимки» продемонстрировал, как составляет стильные образы в секонд-хендах

С приходом популярности и появлением денег автор нашумевшего хита «Любимка» Данил Прытков не стал жить роскошнее.

Он по-прежнему делит крышу над головой с мамой в доме на два хозяина без ванной комнаты (для гигиены – баня), лакомится шаурмой за углом за 170 рублей и одевается в секонд-хенде. А стоимость автомобиля его мечты не превышает 350 тыс. рублей.

На Youtube-шоу «А поговорить?» он признался, что секонд для него – что-то вроде развлечения. Ему нравится откапывать в куче хлама интересные вещицы, которых ни у кого нет. Нередко даже селебрити удивляются, насколько стильно он выглядит, не догадываясь, где куплена его одежда. А еще Данил откровенно неравнодушен к стилю 90-х, который сегодня, к слову, очень актуален.

В качестве примера солист группы Niletto составил пару стильных образов. В секонд-хенде он обратил внимание на стеганую красную куртку и спортивные брюки с лампасами. Куртку Данил надел на голое тело, а брюки заправил в носки (он всегда так делает), слегка провернув их вокруг ноги.

Этим образом музыкант остался не сильно доволен и составил (на его взгляд) более удачный. Он откопал в секонде черную футболку Kappa и джинсовый красный жилет.

«Я нашел то, что реально выглядит кайфово. Если жилетку заобгрейдить еще чем-то… Например, пришить кусок хозяйственной сумки… А может на каждом концерте просить фанатов расписываться на ней? Соберу автографов 50-100 и кому-нибудь ее подарю. Все, беру», — решил Прытков.

После этого Данил и ведущая шоу Ирина Шихман поставили на жилете первые подписи.

Ранее мы писали об истории любви солиста Niletto к девушке, которой он посвятил «Любимку». Отметим также, что известный стилист Александр Рогов тоже признался, что покупал одежду в секонд-хенде. Он убежден, что здесь можно составить стильный образ, причем очень дешево. В качестве примера он подобрал несколько крутых вещей, вроде трендовой шубы всего за 3 тыс. рублей и жакета за 300 рублей.