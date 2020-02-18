«Я плакал»: автор «Любимки» Данил Прытков рассказал, кому посвятил свой хит

Эту зиму все радиостанции страны и социальные сети неожиданно взорвал хит «Любимка» группы NILETTO. В чем ее секрет – гадают многие, однако и мелодия, и текст, и танец солиста Данила Прыткова каким-то невообразимым образом запали в сердца россиян. Возможно, в успехе незамысловатой композиции «виновата» искренность автора песни. Тем более, что у «Любимки» есть живой прототип – девушка Данила, с которой он вместе почти 8 лет.

больше по теме По стопам отца: сын Виктора Цоя занялся музыкой Осенью Александр планирует организовать два концерта группы «Кино».

Музыкант еще лет в 18 понял, что не может и не хочет экспериментировать с девушками и чувствами. И решил, что ему просто необходимо найти свою единственную – обязательно неиспорченную и искреннюю.

«Чтобы девушка не тусила с пацанами, занималась своим делом, училась, с каким-то адекватным воспитанием», — рассказал он в эфире YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?»

Три года парень целенаправленно искал ее, с ужасом наблюдая со стороны на пороки своих одногодок. «Я даже плакал по этому поводу», — признался Данил.

Иногда музыкант подрабатывал на школьных дискотеках в качестве аниматора, там он и встретил свою «любимку». Девушке на тот момент было 15 или 16 лет, Данил уже точно не помнит. Общаясь с ней, он понял, что это нечто особенное, но завязать отношений с ней он не мог, поскольку девушка была несовершеннолетней. Только спустя пару лет он пригласил ее погулять.

«Я у нее был первым во всех отношениях», — сказал Прытков.

Музыкант категорически отказался называть ее имя, стараясь оградить от негатива хейтеров. Сегодня их отношения действительно напоминают войну, которая описана в тексте «Любимки». Девушке приходится привыкать к неожиданной популярности своего парня, а также к редким встречам с ним. Однако Данил никого другого видеть рядом не желает.