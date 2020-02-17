«Это просто бомба!»: Рогов нашел в секонд-хенде актуальнейшую дубленку за 3 тысячи

Александр Рогов со своей программой на СТС «Рогов в городе» приехал в Калининград к новой героине шоу Ольге. Стилист и телеведущий заметил, что здесь отличные секонд-хенды, которые могут стать отличным вариантом для тех, кто любит стильно одеваться, но при этом ограничен в бюджете.

Александр признался, что когда-то, проживая в Туле, частенько наведывался в магазины вторичной одежды, поскольку не имел лишних средств. Ведущий также подчеркнул, что отовариваться в секондах очень современно, поскольку это экологично и спасает планету от захламления. А для ценителей винтажа такой шопинг – просто мечта.

Среди кучи разного неликвида в местном секонд-хенде Рогову удалось найти отличное классическое пальто красного цвета всего за 2 тыс. рублей, мужской пиджак за 1 тыс. рублей (такие в обычных магазинах стоят 7-8 тыс.) и трендовую шубу за 3 тыс. рублей.

«Это просто бомба! Это актуальнейшая вещь уходящего сезона из стиля 70-х», — сказал он про дубленку.

Для героини шоу Рогов выбрал зеленый жакет свободного кроя за 330 рублей. Хозяин секонд-хенда, узнав телеведущего, подарил его.

А как вы относитесь к покупкам в секонд-хендах?