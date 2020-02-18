По-весеннему: Кудрявцева предстала в брюках лимонного цвета и рубашке в горох

Лера Кудрявцева перед Новым годом ненадолго выбыла из строя, попав на операцию. А вот каникулы она уже провела с семьей. Телеведущая каждую свободную минуту уделят годовалой дочке Марии, а также мужу Игорю Макарову. Однако уже с февраля ее рабочий график был расписан. Она активно снимается в телепередачах, а на днях стала ведущей «Песни года» в Германии.

Обычно Лера блистает в облегающих вечерних платьях на светских мероприятиях, а для появления в эфире передач «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» стилисты подбирают ей костюмы или элегантные платье миди. Накануне телеведущая показала, как готовится к съемкам. Она поделилась кадрами из гримерки. На них Кудрявцева предстала в яркий брюках лимонного цвета и голубой рубашке с гороховым принтом.

Дополнил образ галстук-бабочка. Пока визажист завершал макияж, девушка не стала упускать возможность и устроила танцы перед выходом на съемочную площадку.

Образ знаменитости восхитил многих пользователей сети. Некоторые отметили, что она выглядит по-весеннему.

Добавим, что дочка телеведущей уже имеет большое количество одежды. Мама не жалеет средств на то, чтобы ее наследница выглядела стильно. также малышке передают подарки друзья и знакомые. Недавно Маша предстала в вязаной шапке с кошачьими ушками. Она сидела в ней прямо в доме, явно довольная обновкой.