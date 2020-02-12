«Не надо это есть»: Кудрявцева сняла забавный ролик с подросшей дочкой

Лера Кудрявцева является не только телеведущей, но и мамой. У нее есть взрослый сын Жан от первого брака, который обзавелся своей семьей и воспитывает внука звезды Льва. Также у нее есть дочка Мария, которая родилась на свет чуть больше года назад. Девушка давно мечтала подарить ребенка своему молодому супругу Игорю Макарову, поэтому теперь наслаждается радостями материнства.

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У Леры обычно плотный график, но каждую свободную минуту она посвящает наследнице. Накануне телеведущая показала, как девочка мерит новую стильную шапку, а утро среды, 12 февраля, началось с того, что блондинка сводила дочку на развивающие занятия. Многие поклонники не сомневаются, что Маша вырастет модницей. так как и на встречу с преподавателем она пришла в джемпере и полосатой мини-юбке.

Вернувшись домой наследница Кудрявцевой решила покормить кота. Телеведущая запечатлела этот момент, но потом девочка решила и сама покуситься на кошачью еду. «Покормила кису, да? Не, ну самой не надо это есть, у тебя сейчас обед другой будет. Погладь кису и пойдем раздеваться», — прокомментировала Лера. Дочка ее послушала, но в итоге решила и маму угостить едой питомца.

Поклонники не скрывают, что у Маши уже образовалась своя армия фанатов. Многие каждый день с нетерпением ждут, когда телеведущая снова покажет девочку. Кроха в столь юном возрасте уже учится плавать, а благодаря развивающим занятиям она считает, различает цвета и фигуры.