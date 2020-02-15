Кудрявцева в силуэтном платье в пол с пайетками появилась на «Песне года» в Германии

Лера Кудрявцева смогла провести с семьей новогодние каникулы, а потом вернулась к работе. Телеведущая по-прежнему блистает на ТВ в элегантных и женственных образах. Правда, стилисты теперь предпочитают не делать акцент на ее декольте. Так, еще на днях она была на съемках своей передачи, а теперь оказалась в Германии.

Кудрявцева приехала в Штуттгард с Сергеем Лазаревым. Они стали ведущими «Песни года». Для появления на публике блондинка выбрала белое платье в пол с золотыми пайетками. Наряд подчеркнул ее фигуру. Идеальные прямые локоны и вечерний макияж с акцентом на глаза дополни образ. В таком виде она появилась на сцене вместе с Лазаревым.

Примечательно, что за несколько минут до этого Лера записала забавное видео с певцом. Пока она говорила на камеру, Сергей сделал странный поступок, чем рассмешил девушку.

Лазарев, к слову, предпочел черные брюки и тепло-бардовый пиджак с бабочкой. Он не только вел концерт, но и выступил со своими хитами.

Напомним, что раньше Кудрявцева встречалась с обаятельным артистом, но до свадьбы дело так и не дошло. Теперь они очень тепло дружат и часто устраивают домашние посиделки. Телеведущая одной из первых узнала, что у певица есть сын Никита. А также именно в ее передаче Сергей признался, что теперь у него также есть дочка Анна.