«Он знает, как подставить плечо»: Федорова призналась, что без ума от своего супруга

«Мисс Вселенная» 2002 года Оксана Федорова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своем супруге. В 2011 году модель вышла замуж за офицера ФСБ, а ныне сотрудника администрации президента Андрея Бородина.

«Женщина должна давать силу мужчине. Не важно какого он роста, веса, возраста. У меня замечательный муж. Он сможет и защитить, и постоять за меня», — заметила модель.

Как сказала Федорова, ее муж — очень спортивный человек. Он кандидат в мастера спорта по конькобежному спорту и мастер спорта по боксу. «Человек, который всю жизнь в спорте по-другому мыслит. Он не понимает, что такое лень. У него жёсткая дисциплина. У него слова соотносятся с действиями. Он знает, как поставить плечо. За ним я, как за каменной стеной. Невероятно умный и проницательный человек мой супруг», — отметила она.

Между тем Федорова согласилась с формулировкой, что любовь живет три года. «Женщина должна сделать так, чтобы душа и сердце проникли в мужчину за это время. Тогда можно создать фундамент для будущих отношений. Если этого не сделать, то семья развалится. Невозможно на одной внешности строить семью и отношения. Человек должен почувствовать тебя, тогда будет семья. Можно мужчину воспитать, но делать это надо мягко и ненавязчиво. Претензии убивают любовь. Их нужно исключить. Пришел поздно — ничего страшного. Когда свеж и готов к разговору, то надо обозначить свои чувства. Доверие только так воспитывается. Муж раньше не всегда спрашивал моего совета, но сейчас все чаще обращается за помощью», — заявила Оксана Федорова.