НОВОСТИ

«Он знает, как подставить плечо»: Федорова призналась, что без ума от своего супруга

В 2011 году модель вышла замуж за офицера ФСБ, а ныне сотрудника администрации президента Андрея Бородина.

«Он знает, как подставить плечо»: Федорова призналась, что без ума от своего супруга
Федорова призналась, что без ума от супруга/http://globallookpress.com/

«Мисс Вселенная» 2002 года Оксана Федорова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своем супруге. В 2011 году модель вышла замуж за офицера ФСБ, а ныне сотрудника администрации президента Андрея Бородина.

«Женщина должна давать силу мужчине. Не важно какого он роста, веса, возраста. У меня замечательный муж. Он сможет и защитить, и постоять за меня», — заметила модель.

Как сказала Федорова, ее муж — очень спортивный человек. Он кандидат в мастера спорта по конькобежному спорту и мастер спорта по боксу. «Человек, который всю жизнь в спорте по-другому мыслит. Он не понимает, что такое лень. У него жёсткая дисциплина. У него слова соотносятся с действиями. Он знает, как поставить плечо. За ним я, как за каменной стеной. Невероятно умный и проницательный человек мой супруг», — отметила она.

Между тем Федорова согласилась с формулировкой, что любовь живет три года. «Женщина должна сделать так, чтобы душа и сердце проникли в мужчину за это время. Тогда можно создать фундамент для будущих отношений. Если этого не сделать, то семья развалится. Невозможно на одной внешности строить семью и отношения. Человек должен почувствовать тебя, тогда будет семья. Можно мужчину воспитать, но делать это надо мягко и ненавязчиво. Претензии убивают любовь. Их нужно исключить. Пришел поздно — ничего страшного. Когда свеж и готов к разговору, то надо обозначить свои чувства. Доверие только так воспитывается. Муж раньше не всегда спрашивал моего совета, но сейчас все чаще обращается за помощью», — заявила Оксана Федорова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Андрей БородинОксана Федорова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Он знает, как подставить плечо»: Федорова призналась, что без ума от своего супруга
Интересно?
Поделись с друзьями: