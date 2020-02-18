«Первое платье от кутюр»: дочь Дэвида и Виктории Бекхэм вышла в наряде «от мамы»

На Неделе моды в Лондоне Виктория Бекхэм выступила в качестве дизайнера, представив публике свою новую коллекцию одежды. Поддержать многодетную мать пришли супруг Дэвид с детьми Ромео, Крузом и Харпер. 8-летняя дочка при этом в качестве наряда выбрала платье от бренда своей матери. Об этом сама Виктория сообщила в личном инстаграм-аккаунте:

«Первое платье Харпер от-кутюр! Она любит свое первое платье от Виктории Бекхэм», — подписала снимок своей дочери Виктория.

Журналисты портала Woman’s day выяснили, что дизайнерский наряд юной леди стоит 1325 фунтов, или более ста тысяч рублей. Подписчики Виктории не остались равнодушными к образу ее дочери и поспешили оценить образ Харпер:

«Она такая очаровательная, как и ее мама», «Она выглядит прекрасно. Великолепное платье!», «Малышка просто прелесть!» — большинство комментаторов восторгались внешним видом маленькой девочки.

Напомним, в браке у Дэвида и Виктории трое сыновей и одна дочь. Вместе супруги уже 20 лет и до сих демонстрируют поклонникам нежность своих чувств.