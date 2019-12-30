Виктория Бэкхем терпит убытки в бизнесе на £12,5 млн и увольняет личного шофера

Бывшая солистка группы «Spice Girls» сокращает работников своей компании Victoria Beckham Limited. Бренд модной одежды Виктории Бэкхем потерпел убытки в размере 12,5 миллиона фунтов стерлингов. По сообщению СМИ, жену неоднократно выручал ее супруг, футболист Дэвид Бэкхем. Недавно Виктория сообщила, что уволила своего личного шофера, а также прекратила закуп декоративных растений для украшения офиса, потому что их обслуживание обходится компании слишком дорого.

Виктория открыла свою компанию 10 лет назад и с тех пор потеряла уже 34,7 миллиона фунтов стерлингов. И если четыре года назад модный бренд выручил £44 млн, то в 2018-м прибыль составила менее £15 млн, что не покрыло основные затраты. «Виктория выпотрошена, но она вложила все в свою империю моды и не сдастся без боя», — приводит слова эксперта издание DailyMail.

Специалисты сообщают, что сейчас основной доход семья Бэкхемов имеет с продажи рекламы в Инстаграм Дэвида. В 2019 году экс-футболист сборной Англии заработал в соцсети 8,6 млн фунтов стерлингов. Размещение рекламы на его странице стоит £266 тысяч. Благодаря популярности Дэвида звездная пара смогла занять 372-е место в списке богачей, опубликованном Sunday Times.