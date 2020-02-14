Примерный семьянин: в День всех влюбленных Бекхэм опубликовал кадры из семейного архива

Уже 20 лет футболист демонстрирует идиллию со своей избранницей Викторией.

44-летний футболист Дэвид Бекхэм, несмотря на возраст и долгий брак, все еще активно признается своей супруге Виктории в любви. И День святого Валентина, 14 февраля, является полноценным праздником для этой пары, так как трудно представить двух более гармоничных влюбленных.

Поздравляя свою жену в Instagram, английский спортсмен выложил целую серию фотографий из семейного архива. На первой мужчина целует возлюбленную в нос, когда они были еще молоды. На остальных изображены дети пары, а их аж четверо, что тоже подчеркивает глубокие чувства между Дэвидом и Викторией.

Супруга футболиста показала в «сториз», что их дом в этот день украшен праздничными шарами, также ей было подарено множество роз самых разных цветов. Скорее всего, все это — подарки от Дэвида.

Напомним, пара поженилась 20 лет назад, Виктория — бывшая солистка группы Spice Girls. В браке у них родились трое сыновей и одна дочь. В честь своих детей супруги сделали татуировки на своем теле.