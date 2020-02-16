«Вау просто!»: Валерия вслед за Боней отметилась в платье-смокинге

Певица в последнее время демонстрирует роскошные образы и прекрасный внешний вид.

Певица Валерия – одна из тех женщин, которых сравнивают с дорогим вином. Дескать оно с годами становится только лучше. В этом трудно усомниться, глядя на ее современные образы. 51-летняя звезда демонстрирует не только отличный внешний вид, неувядающую молодость и отличную фигуру, но прекрасное чувство стиля.

Недавно она вслед за Викторией Боней поддержала тренд на платья-смокинги. Напомним, светская львица появилась в этом наряде на премии BAFTA, очаровав звездного стилиста Ольгу Трофимову. Платье звезды «Дома-2» было комбинированным, верх – черный, низ – цвета охры, гофрированный.

Элементы трендового гофре появились и в образе Валерии. Модной складкой был оторочен низ ее платья-смокинга цвета «кофе с молоком». Наряд также включал пикантный элемент на талии, напоминающий пояс для чулок. Стильные остроносые сапоги в цвет одежде и брошь на белой блузе завершили look звезды.

«Валерия, как вам идет этот образ! Вау просто!», «Очень красивый образ!», «Валерия, вы неземная», — очарованно прокомментировали снимок в новом наряде поклонники певицы в Instagram.

Напомним, ранее мы писали о пикантном фото с Валерией, которым побаловал своих поклонников ее муж Иосиф Пригожин.