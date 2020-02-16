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«Слюни не могу подобрать»: Пригожин похвастался пикантным снимком с Валерией

Муж певицы устроил с подписчиками в Instagram игру, предложив придумать лучшую подпись к фото.

«Слюни не могу подобрать»: Пригожин похвастался пикантным снимком с Валерией
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Global look press.

Иосиф Пригожин после многих лет брака с певицей Валерией не перестает удивляться и радоваться своей любимой женщине. В личном блоге продюсер опубликовал интригующий снимок с супругой, продемонстрировав явное неравнодушие к своей избраннице.

«Валерия так круто выглядит, что слюни не могу подобрать», — написал он в Instagram.

Музыкальный деятель предложил своим подписчикам придумать фото подходящее название.

«Во все тяжкие, «Лиса Алиса и Кот Базилио», «А я стою такая вся в Dolce & Gabbana», «Сонька Золотая ручка с подельником», «Не ищи звезду на небе, самая яркая звезда всегда рядом с тобой», «Клайд и Бони», «С неба звездочка упала и Валерией стала», — предложили свои варианты подписчики.

А вам какое название нравится больше всего?

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