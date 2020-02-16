«Шик!»: 48-летняя Анна Нетребко прикрыла лицо черной вуалью

На личной страничке в Instagram 48-летняя Анна Нетребко поделилась понравившимся ей кадром из недавней импровизированной фотосессии. На портретном снимке возлюбленная азербайджанского исполнителя Юсифа Эйвазова позировала с черной вуалью на лице. Судя по комментарию самой оперной дивы, она осталась довольна выбранным образом.

«Черная вуаль… Вдохновение!» — отметила Анна.

Примечательно, что одной из первых фотосессию Нетребко по-достоинству оценила российская оперная певица абхазского происхождения Хибла Герзмава.

«Шик!» — лаконично подметила артистка.

Напомним, что у Анны есть одиннадцатилетний сын Тьяго. В декабре 2015 года знаменитость вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Свадьба состоялась в австрийской столице. Ранее в одном из интервью Нетребко объяснила, чем ее привлек этот город. По словам оперной дивы, в Вене есть ощущение того, что музыканты и артисты, в каком-то смысле привилегированные люди. Австрийцы очень любят музыку. Избранница Юсифа Эйвазова не стала скрывать: она как и многие другие исполнители, чувствует это теплое отношение к себе.

Еще в юности, как утверждает Анна, петь на сцене в Мариинки, было ее самой заветной мечтой. При этом себя артистка называет не иначе, как театральное дитя. В окружающих ее людях, супруга Эйвазова ценит работоспособность, активность ума и чувство юмора.

По словам Нетребко, она не может жертвовать личной жизнью ради профессии и наоборот, в таком случае она перестанет ощущать себя счастливым человек. Все должно быть в гармонии: отношения в семье и реализация в творческом плане.