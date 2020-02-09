48-летняя Нетребко в домашнем платья уснула на ковре в игровой комнате

48-летняя Анна Нетребко показала редкое домашнее фото, на котором она запечатлена вместе со своим сыном Тьяго. В комментариях к снимку оперная певица подметила, что дома по неизвестной ей причине она всегда засыпает быстрее ребенка. Пока сын артистки разбирал свои игрушки, Анна в домашнем платье задремала прямо на ковре в детской комнате. Нетребко прикрылась большой плюшевой игрушкой, положив на лицо альбом.

«Милый дом!! Дома почему-то всегда засыпаешь раньше ребенка», — подметила певица.

Напомним, что ранее Анна Нетребко побывала в Баварской опере в Мюнхене. В театральной ложе возлюбленная Юсифа Эйвазова появилась в платье ручной работы от российского дизайнера Татьяны Парфеновой. Певица призналась, что купила этот наряд еще шесть месяцев назад. Знаменитость также уточнила, что в оперу она пришла как зритель.

К слову, еще летом в беседе с поклонниками Нетребко опровергла информацию о своем похудении. Артистка заверила, что на протяжении многих лет у нее один и тот же размер одежды. Певица не видит смысла менять что-то в своей фигуре ради надуманных идеалов красоты. На одной из вечеринок в Москве актер Леонид Ярмольник сделал возлюбленной Юсифа Эйвазова комплимент, уточнив, что он восхищается вокалом и красивым тембром певицы.